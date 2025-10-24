"Коалиция решительных": Зеленский попросил европейские государства "одолжить" Patriot Украине

Президент Владимир Зеленский на заседании "коалиции решительных" в пятницу предложил европейским государствам временно передать свои системы Patriot Украине.

Как сообщает "Европейская правда", текст выступления Зеленского опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский сказал, что Украина сейчас обсуждает с США соглашение о покупке необходимого количества систем Patriot, но существует длительная очередь на их производство.

В то же время, добавил глава государства, "в Европе уже есть значительное количество "патриотов" и других систем противовоздушной обороны, которые, к счастью, просто стоят в режиме ожидания".

"Мы могли бы использовать их сейчас для защиты жизней, чтобы нам не пришлось ждать своей очереди. И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас также из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами", – сказал он.

Зеленский попросил каждую страну, которая имеет системы Patriot, "подойти к этому вопросу практически".

Премьер Великобритании Кир Стармер по итогам саммита "коалиции решительных" заявил, что существенным достижением этой недели стало единство США и Европы в противодействии России и ее вторжению в Украину.

А президент Владимир Зеленский сказал, что на встрече лидеров "коалиции решительных" в Лондоне были согласованы решения, которые позволят усилить давление на Россию.