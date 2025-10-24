У Франції кажуть, що будуть готові за потреби розгорнути війська в Україні у 2026 році

Начальник штабу сухопутних військ Франції П'єр Шиль сказав у четвер про готовність "розгорнути сили в межах гарантій безпеки" для України у 2026 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Шиль виступив під час слухань перед депутатами комісії з питань оборони в Національній асамблеї Франції – нижньої палати парламенту.

"Ми будемо готові розгорнути сили в межах гарантій безпеки, якщо це буде необхідно для України", – сказав він.

Начальник штабу французьких сухопутних військ також сказав, що армія готова одночасно реагувати на кілька викликів, серед яких і потенційне розгортання в Україні.

Як відомо, потенційне розгортання західних військ в Україні в разі припинення вогню чи перемирʼя координує "коаліція рішучих" на чолі з Великою Британією і Францією.

Прем’єр Британії Кір Стармер за підсумками саміту "коаліції рішучих" заявив, що істотним досягненням цього тижня стала єдність США і Європи у протидії Росії і її вторгненню в Україну.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі цього тижня також сказав, що Лондон уже готується до можливого розгортання військ в Україні в разі досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою.