Во Франции заявляют, что будут готовы при необходимости развернуть войска в Украине в 2026 году

Начальник штаба сухопутных войск Франции Пьер Шиль заявил в четверг о готовности "развернуть силы в рамках гарантий безопасности" для Украины в 2026 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Шиль выступил во время слушаний перед депутатами комиссии по вопросам обороны в Национальной ассамблее Франции – нижней палате парламента.

"Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо для Украины", – сказал он.

Начальник штаба французских сухопутных войск также сказал, что армия готова одновременно реагировать на несколько вызовов, среди которых и потенциальное развертывание в Украине.

Как известно, потенциальное развертывание западных войск в Украине в случае прекращения огня или перемирия координирует "коалиция решительных" во главе с Великобританией и Францией.

Премьер Великобритании Кир Стармер по итогам саммита "коалиции решительных" заявил, что существенным достижением этой недели стало единство США и Европы в противодействии России и ее вторжению в Украину.

Министр обороны Великобритании Джон Хили на этой неделе также сказал, что Лондон уже готовится к возможному развертыванию войск в Украине в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.