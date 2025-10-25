МЗС Фінляндії: санкції США та ЄС проти РФ важливі, але тиск потрібно посилити

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен високо оцінила нещодавні санкції США та Європейського Союзу, спрямовані проти енергетичного сектору Росії, але зазначила, що союзникам потрібно чинити більший тиск, щоб змусити Москву припинити війну в Україні.

Про це вона сказала в інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Валтонен заявила, що крок, який нещодавно зробили США разом з Європою для посилення санкцій проти Росії, є "надзвичайно важливим".

"Однак ми просто мусимо посилити тиск. На жаль, ми, здається, не в змозі змінити імперські цілі Росії, але ми повинні бути в змозі змінити їхні розрахунки", – зазначила вона.

Глава МЗС Фінляндії наголосила, що війна коштує багато грошей, і "ми вже бачимо, що реальна економіка Росії дійсно не в змозі витримати це навантаження".

Як відомо, США цього тижня запровадили заходи, спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній.

Санкції передбачають заморожування всіх активів "Роснефти" і "Лукойлу" в США і заборону всім американським компаніям вести будь-який бізнес з цими російськими компаніями.

Також Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

А президент Володимир Зеленський сказав, що на зустрічі лідерів "коаліції рішучих" у Лондоні були погоджені рішення, які дозволять посилити тиск на Росію.