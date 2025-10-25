МИД Финляндии: санкции США и ЕС против РФ важны, но давление нужно усилить

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен высоко оценила недавние санкции США и Европейского Союза, направленные против энергетического сектора России, но отметила, что союзникам нужно оказывать большее давление, чтобы заставить Москву прекратить войну в Украине.

Об этом она сказала в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Валтонен заявила, что шаг, который недавно сделали США вместе с Европой для усиления санкций против России, является "чрезвычайно важным".

"Однако мы просто должны усилить давление. К сожалению, мы, похоже, не в состоянии изменить имперские цели России, но мы должны быть в состоянии изменить их расчеты", – отметила она.

Глава МИД Финляндии подчеркнула, что война стоит много денег, и "мы уже видим, что реальная экономика России действительно не в состоянии выдержать эту нагрузку".

Как известно, США на этой неделе ввели меры, направленные против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Санкции предусматривают замораживание всех активов "Роснефти" и "Лукойла" в США и запрет всем американским компаниям вести любой бизнес с этими российскими компаниями.

Также Евросоюз утром 23 октября окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России по письменной процедуре.

А президент Владимир Зеленский сказал, что на встрече лидеров "коалиции решительных" в Лондоне были согласованы решения, которые позволят усилить давление на Россию.