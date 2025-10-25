На президентских выборах в Ирландии определилась победительница

На выборах президента Ирландии по результатам частичного подсчета голосов побеждает левая независимая кандидатка Кэтрин Коннолли – ее уже начали поздравлять с победой.

Об этом сообщает The Irish Times, пишет "Европейская правда".

По результатам обработки голосв из половины избирательных округов, 68-летняя Кэтрин Коннолли лидирует с 63%. Этот пока промежуточный результат называют даже лучшим, чем самые оптимистичные прогнозы.

Ее соперница, бывшая министр правительства Хизер Гамфрис, пока имеет 29%, а кандидат Джим Гэвин, который де-факто вышел из гонки перед выборами, имеет 7,5%.

Также подсчеты показывают, что выборы могут ознаменоваться историческим рекордом испорченных бюллетеней – среди обработанных их пока 13,2%.

Тишек (премьер-министр) Михол Мартин уже поздравил Коннолли с победой.

"Хочу поздравить Кэтрин Коннолли с ее будущей уверенной победой на выборах. Уже понятно, что она будет следующим президентом Ирландии... Она получила явный мандат на то, чтобы представлять народ Ирландии в качестве президента следующие 7 лет", – отметил Михол Мартин.

Последние предвыборные опросы давали Коннолли значительное преимущество в гонке за место ее предшественника Майкла Хиггинса, который пробыл на посту два семилетних срока.

Напомним, голосование состоялось в пятницу 24 октября.

Коннолли называют одной из ведущих пропалестинских политиков в парламенте Ирландии. Она сформировала коалицию, объединившую большинство оппозиционных партий, включая крупнейшую из них – Sinn Fein, которая решила не выдвигать собственного кандидата.

Президентский пост в Ирландии является в основном церемониальным, но возможную победу Коннолли характеризовали в СМИ как унижение для правоцентристского правительства.

Хотя президент не имеет полномочий формировать законы или политику, бывшие президенты высказывали свое мнение по важным вопросам. Хиггинс, в частности, высказывался по поводу войны в Газе и расходов государств НАТО.