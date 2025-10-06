На виборах президента Ірландії визначились двоє головних кандидаток

Боротьба на виборах президента Ірландії розгорнеться між двома основними кандидатками після того, як третій кандидат, колишній тренер із гельського футболу, зняв свою кандидатуру через запитання щодо його діяльності як орендодавця майже 20 років тому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У неділю кандидат від партії Fianna Fail, однієї з двох керівних партій Ірландії, Джим Гевін оголосив про вихід із перегонів. Це означає, що боротьба за посаду президента, яка здебільшого має церемоніальний характер, тепер відбуватиметься між незалежною депутаткою Кетрін Конноллі та колишньою міністеркою Гізер Гамфріс.

Газета Irish Independent повідомила, що один із колишніх орендарів заявив, нібито Гевін не повернув переплату за оренду в розмірі понад 3 000 євро, що виникла внаслідок банківської помилки.

У своїй заяві Гевін зазначив, що останні дні змусили його "замислитися". "Я зробив помилку, яка не відповідає моєму характеру та стандартам, яких я дотримуюся. Зараз я вживаю заходів, щоб вирішити це питання", – сказав він.

Конноллі, одна з провідних пропалестинських голосів у парламенті, сформувала коаліцію, що об’єднала більшість опозиційних партій, включно з найбільшою з них – Sinn Fein, яка вирішила не висувати власного кандидата.

Інша керівна партія, Fine Gael, підтримує Гізер Гамфріс, колишню міністерку соціальних справ.

Згідно з опитуванням, опублікованим у неділю вранці виданням Sunday Independent, за Конноллі готові проголосувати 32% виборців, за Гамфріс – 23%, а за Гевіна – 15%.

Президентські вибори в Ірландії пройдуть 24 жовтня.

Нагадаємо, Ірландія головуватиме в Раді Європейського Союзу в другому півріччі 2026 року. Країна підтримує ідею того, що Україна й Молдова повинні рухатися разом у переговорному процесі про вступ до ЄС.

У вересні Ірландія передала Україні роботів для розмінування і автомобілі.