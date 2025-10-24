В Ірландії проходять вибори президента
В Ірландії у п’ятницю відбуваються президентські вибори, напередодні яких опитування громадської думки прогнозують впевнену перемогу лівій незалежній кандидатці Кетрін Конноллі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.
За результатами опитування, оприлюдненого в четвер, Конноллі набрала 40% голосів проти 25% у її суперниці, колишньої міністерки уряду Гізер Гамфріс.
Після коригування даних з урахуванням тих, хто ще не визначився або планує зіпсувати свій бюлетень, Конноллі набрала 55%, а Гамфріс – 35%.
Два опитування, проведені на початку цього тижня, також дали 68-річній Конноллі значну перевагу в перегонах за місце наступника Майкла Гіггінса, який пробув на посаді два семирічні терміни.
Президентська посада в Ірландії є в основному церемоніальною, але перемога Коннолі стане приниженням для правоцентристського уряду.
Хоча президент не має повноважень формувати закони чи політику, колишні президенти висловлювали свою думку з важливих питань. Гіггінс, зокрема, висловлювався щодо війни в Газі та витрат держав НАТО.
Конноллі, одна з провідних пропалестинських голосів у парламенті, сформувала коаліцію, що об’єднала більшість опозиційних партій, включно з найбільшою з них – Sinn Fein, яка вирішила не висувати власного кандидата.
Нагадаємо, Ірландія головуватиме в Раді Європейського Союзу в другому півріччі 2026 року. Країна підтримує ідею того, що Україна й Молдова повинні рухатися разом у переговорному процесі про вступ до ЄС.
У вересні Ірландія передала Україні роботів для розмінування і автомобілі.