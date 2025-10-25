В Румынии медведь ранил туриста на горном маршруте

Утром в субботу в румынских Карпатах в результате нападения медведя пострадал турист, что стало уже вторым за две недели инцидентом с медведем.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Мужчина встретил медведя на горном маршруте утром 25 октября, когда шел между вершинами Тампа и Поштаварул, в районе города Брашув. Турист получил ранения головы и конечностей, но сумел убежать и спуститься ниже, где первые прохожие вызвали для него спасательные службы.

Мужчину доставили в больницу, одновременно сформировали команды специалистов для поиска напавшего медведя.

Перед этим на прошлой неделе в жудке Нямц произошел другой инцидент – 88-летнего мужчину нашли мертвым недалеко от его дома, обстоятельства указывают на то, что причиной смерти стало нападение медведя.

Румыния имеет одну из крупнейших популяций бурого медведя в Европе, что приводит к все более частым несчастным случаям при встречах хищников с людьми.

В последние годы румынские медведи часто забредают в места проживания людей в поисках пищи. Этому способствует и подкармливание хищников, из-за чего во власти заговорили об ужесточении штрафов.

Также в правительстве Румынии собираются инициировать изменения в законодательство в отношении медведей и расширить полномочия местных властей на те случаи, когда хищники представляют угрозу для людей.