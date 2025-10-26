СМИ узнали, кто пожертвовал Пентагону $130 миллионов

Анонимом, который сделал пожертвование в 130 миллионов долларов на заработную плату американским военнослужащим, оказался миллиардер-отшельник и спонсор президента Дональда Трампа Тимоти Мэллон.

Об этом стало известно изданию The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Трамп в четверг объявил об анонимном пожертвовании для Пентагона на 130 млн долларов. Он не назвал имя спонсора, отметив лишь, что пожертвование сделал "патриот" и "его друг".

В пятницу во время общения с журналистами на борту Air Force One Трамп также не назвал имя спонсора.

"Он не хочет публичности. Он предпочитает, чтобы его имя не упоминалось, что довольно необычно в мире, из которого я родом, и в мире политики, где все хотят, чтобы их имя упоминалось", – сказал Трамп, направляясь в Малайзию.

При этом источники издания рассказали, что анонимное пожертвование сделал именно Мэллон.

Белый дом отказался от комментариев. Несколько попыток журналистов связаться с Мэллоном и его представителями не увенчались успехом.

Мэллон, внук бывшего министра финансов Эндрю В. Мэллона, не был известным республиканским донором до избрания Трампа. Но в последние годы он вложил сотни миллионов долларов в поддержку Трампа и Республиканской партии.

Меллон живет в штате Вайоминг и ведет довольно скромный образ жизни, несмотря на свои значительные политические расходы.

Он также является важным сторонником министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего, который также баллотировался на пост президента в прошлом году. Мэллон пожертвовал миллионы на президентскую кампанию Кеннеди, а также предоставил средства его группе Children’s Health Defense, выступающей против вакцинации.

Как говорится в публикации, пока неясно, насколько это пожертвование покроет зарплаты более 1,3 миллиона военнослужащих США.

По данным Бюджетного управления Конгресса, администрация Трампа в бюджете на 2025 год запросила около 600 миллиардов долларов на общую военную компенсацию. Пожертвование в размере 130 миллионов долларов будет равно примерно 100 долларам на одного военнослужащего.

Пентагон заявил, что принял пожертвование в соответствии с "общими полномочиями по принятию подарков".

"Пожертвование было сделано при условии, что оно будет использовано для компенсации расходов на зарплаты и льготы военнослужащих", – заявил в своем заявлении Шон Парнелл, главный спикер Пентагона.

Ранее стало известно, что Пентагон получил благотворительный взнос в размере 130 млн долларов от лица, пожелавшего остаться анонимным, на заработную плату военнослужащим США, которые могли задержаться из-за шатдауна.

Как известно, в США с 1 октября продолжается шатдаун, вынужденная пауза в работе федерального правительства, из-за того, что республиканцы и демократы продолжают спорить по поводу проекта с дополнительным финансированием на работу правительства.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что этот шатдаун может стать самым длительным в истории.