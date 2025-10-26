Сербія заявила про готовність прийняти мирні переговори Україна-РФ

У Сербії заявляють, що Белград готовий прийняти у себе мирні переговори між Україною і Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі Fox News сказав міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич.

За його словами, Сербія "входить до числа країн, які пропонують свої добрі послуги".

Він заявив, що війна в Україні повинна негайно припинитися.

"Сербія, в принципі, підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав відповідно до їхніх кордонів, визначених ООН", включаючи Україну, додав міністр.

Джурич також зазначив, що Сербія цінує своє місце в Європі між Сходом і Заходом, одночасно відзначивши тісні відносини країни з США.

"Сербія дуже пишається своєю незалежною зовнішньою політикою і політикою безпеки, які глибоко вкоренилися в історії нашого народу і дозволили нам залишатися незалежними протягом століть, незважаючи на те, що ми невелика країна", – сказав він.

Нещодавно турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова прийняти лідерів РФ і США в будь-який час.

Його заява пролунала на тлі того, що президент США Дональд Трамп передумав зустрічатися з господарем Кремля Владіміром Путіним у Будапешті та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.