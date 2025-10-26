Сербия заявила о готовности принять мирные переговоры Украина-РФ

В Сербии заявляют, что Белград готов принять у себя мирные переговоры между Украиной и Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире Fox News сказал министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.

По его словам, Сербия "входит в число стран, которые предлагают свои добрые услуги".

Он заявил, что война в Украине должна немедленно прекратиться.

"Сербия, в принципе, поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех государств в соответствии с их границами, определенными ООН", включая Украину, добавил министр.

Джурич также отметил, что Сербия ценит свое место в Европе между Востоком и Западом, одновременно отметив тесные отношения страны с США.

"Сербия очень гордится своей независимой внешней политикой и политикой безопасности, которые глубоко укоренились в истории нашего народа и позволили нам оставаться независимыми на протяжении веков, несмотря на то, что мы небольшая страна", – сказал он.

Недавно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова принять лидеров РФ и США в любое время.

Его заявление прозвучало на фоне того, что президент США Дональд Трамп передумал встречаться с хозяином Кремля Владимиром Путиным в Будапеште и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.