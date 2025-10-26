Ограбление Лувра: прокурор сожалеет о "поспешном разглашении" данных об арестах

Прокурор Парижа Лора Беккуа, ведущая расследование по делу о краже драгоценностей из Лувра, выразила сожаление по поводу того, что информация о задержании подозреваемых слишком быстро появилась в СМИ.

Заявление прокурора приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Беккуа отметила, что раскрытие этих данных может навредить расследованию дела.

"Я глубоко сожалею о поспешном разглашении этой информации осведомленными лицами, без учета расследования", – сказала она.

По словам прокурора, сейчас рано предоставлять какие-либо подробности.

Беккуа добавила, что сообщит "дополнительную информацию в конце этой фазы полицейского ареста".

СМИ ранее сообщили о задержании двух подозреваемых в резонансном ограблении Лувра.

Сейчас полицейские находятся на следе сообщников, которых рассчитывают поймать в ближайшие часы.

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.

После резонансной кражи выяснилось, что в еще не опубликованном отчете Счетной палаты Франции говорится о проблемах с безопасностью в Лувре.

После резонансного ограбления Лувр перевез некоторые драгоценности в Банк Франции.