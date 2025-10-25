Укр Рус Eng

Лувр перевіз деякі коштовності в Банк Франції після резонансного пограбування

Новини — Субота, 25 жовтня 2025, 08:50 — Уляна Кричковська

Один із найвідоміших у світі музеїв – французький Лувр – після резонансного пограбування перевіз деякі коштовності в Банк Франції.

Про це пише MSN, передає "Європейська правда".

Через п'ять днів після гучного пограбування Лувру, деякі з найцінніших коштовностей колекції, які не були викрадені, були перевезені до надзвичайно захищених сховищ Банку Франції.

Операція була проведена з максимальною обережністю та під моторизованим супроводом префектури поліції Парижа.

Нагадаємо, пограбування музею сталося вранці 19 жовтня і тривало менше ніж 10 хвилин. Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: пошкоджену у поспіху корону Євгенії та ще один предмет.

Після резонансної крадіжки з’ясувалося, що у ще не опублікованому звіті Рахункової палати Франції йдеться про проблеми з безпекою в Луврі.

Прокурорка Парижа Лора Беккуа, яка веде розслідування щодо викрадення коштовностей з Лувру, оптимістично оцінює шанси знайти зловмисників.

