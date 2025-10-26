В Косово провалилась попытка назначить правительство после месяцев политического кризиса

Временный премьер-министр Косово Альбин Курти в воскресенье не смог заручиться достаточной поддержкой парламента для формирования правительства, что усугубило политический кризис, который продолжается в стране уже несколько месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Во время голосования в воскресенье за кандидатуру Курти на пост премьер-министра проголосовали 56 депутатов парламента при минимально необходимом большинстве в 61 голос.

Теперь, по процедуре, президент Косово Вйоса Османи должна внести в парламент другую кандидатуру на пост главы правительства – это может быть как Курти, так и представитель оппозиции.

После второго неудачного голосования Косово грозят досрочные парламентские выборы, которые могут еще больше углубить политический кризис и неопределенность.

Напомним, что после парламентских выборов в феврале 2025 года законодатели Косово долгое время не могли разблокировать работу органа из-за неспособности избрать его руководство.

Одной из причин стало то, что партия Курти "Самоопределение" не смогла получить большинства в парламенте, а оппозиция требовала его отставки и отказывалась поддерживать кандидатов от политсилы.

Окончательно этот вопрос удалось решить только в октябре, когда Конституционный суд Косово одобрил назначение заместителя спикера парламента из числа представителей сербского меньшинства.

