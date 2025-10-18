Туск: солідарність Європи з Україною сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі президентів Дональд Трампа і Володимира Зеленського наголосив на важливості для Європи проявити солідарність з Україною.

Про це польський прем’єр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом поспілкувався з ключовими європейськими партнерами, які входять до "коаліції рішучих", керівництвом ЄС та генсеком НАТО.

"Після вчорашніх переговорів президента Зеленського в Білому домі та з європейськими лідерами одне стало абсолютно зрозумілим: солідарність Європи з Україною проти агресії Росії сьогодні важлива як ніколи раніше", – підкреслив Туск.

Як відомо, Трамп все ж не погодився надати Україні ракети Tomahawk, за даними ЗМІ, розмова була досить напруженою. Проте Зеленський зазначив, що питання не закрите остаточно, попри теперішню позицію Трампа.

Президент США знову заявив після зустрічі, що Україні і Росії "треба домовлятися" про припинення війни.