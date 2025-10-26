Туск: Зеленский сказал мне, что Украина готова бороться еще два-три года

Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что Владимир Зеленский в последнем разговоре рассказал о готовности Украины воевать против российского вторжения еще несколько лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The Sunday Times.

По словам Туска, Украина обеспокоена тем, какие последствия война будет иметь для населения и экономики страны, если она продлится дольше, чем несколько лет.

"Я не сомневаюсь, что Украина выживет как независимое государство. Сейчас главный вопрос заключается в том, сколько будет жертв. Президент Зеленский сказал мне (в четверг. – Ред.), что надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова бороться еще два-три года", – рассказал он.

Польский премьер добавил, что полномасштабное вторжение России также наносит ущерб российской экономике, но сама по себе внутренняя дестабилизация только сделает Владимира Путина более агрессивным.

"Россияне находятся в очень затруднительном положении (в экономическом плане. – Ред.). Означает ли это, что мы можем сказать, что побеждаем? Совсем нет. У них есть одно большое преимущество перед Западом, а особенно перед Европой: они готовы воевать", – сказал Туск.

Ранее премьер-министр Польши сказал, что никто не должен давить на украинского президента Владимира Зеленского в вопросе территориальных уступок в российско-украинской войне.

Перед этим Туск подчеркивал важность для Европы проявить солидарность с Украиной.