Первую леди Франции в базе налоговой службы записали с мужским именем

Еще в сентябре 2024 года в Елисейском дворце обнаружили, что в базе налоговой службы первую леди Франции Брижит Макрон назвали мужским именем – на фоне распространяемой теории заговора о ее якобы трансгендерности.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно из документального фильма BFMTV, который должен быть показан вечером в воскресенье.

В опубликованном отрывке говорится, что Брижит Макрон более года назад при входе в личный кабинет на сайте налоговой службы обнаружила, что вместо ее имени там было указано имя ее брата.

"Она заходит и видит, что там написано не "Брижит Макрон", а "Жан-Мишель, известный как Брижит Макрон", – рассказал в фильме руководитель аппарата первой леди Франции Тристан Броме.

По его словам, Елисейский дворец всерьез отнесся к ситуации, а сама Брижит Макрон подала жалобу, поскольку имя на сайте налоговой службы, скорее всего, изменили ее внутренние сотрудники. В результате была установлена личность двух подозреваемых.

В фильме отмечается, что в целом в деле о "цифровом преследовании" Брижит Макрон фигурируют десять подозреваемых. Их допросят на следующей неделе в уголовном суде Парижа.

Тезис о том, что первая леди Франции якобы является трансперсоной, уже не первый год распространяют адепты теорий заговора. Среди них – "независимая журналистка" Наташа Рей, которую за это оштрафовали в прошлом году.

В июле супруги Макроны подали иск против американской ультраправой блогерши Кэндис Оуэнс. В иске утверждается, что она "проигнорировала все заслуживающие доверия доказательства, опровергающие ее утверждения, в пользу известных конспирологов и доказанных клеветников".