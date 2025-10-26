Премʼєр Албанії розповів про міністерку свого уряду, яка "чекає 83 дітей"

Албанський премʼєр-міністр Еді Рама сказав, що міністерка його уряду Діелла, створена на основі технології штучного інтелекту, "вагітна і чекає 83 дітей".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на албанське видання Panorama.

Під час виступу Рами на форумі Global Dialogue у Берліні показали звернення Діелли, яка серед іншого похвалила албанського прем'єр-міністра як візіонера.

Коли модератор сказав Рамі, що "ви добре навчили її хвалити вас", Рама відповів: "Ну, вона моя дочка і дуже віддана своєму батькові".

"Вперше Діелла вагітна і чекає на 83 дітей. Кожна з них буде для кожного члена нашого парламенту, які будуть допомагати тим, хто братиме участь у парламентських засіданнях. Ці діти будуть сонцем для своєї матері", – додав він.

Албанія у вересні стала першою країною, де працює міністр, створений на основі технології штучного інтелекту.

ШІ-міністерка Діелла (у перекладі з албанської – "сонячне світло") має виконувати роль цифрового асистента уряду "для зменшення корупції, кумівства та конфліктів інтересів у процесі публічних закупівель".

Нагадаємо, в МЗС України використовували віртуальну консульську представницю "Вікторію ШІ" для коментарів з деяких питань.