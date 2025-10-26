Премьер Албании рассказал о министре своего правительства, которая "ждет 83 детей"

Албанский премьер-министр Эди Рама сказал, что министр его правительства Диэлла, созданная на основе технологии искусственного интеллекта, "беременна и ждет 83 детей".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанское издание Panorama.

Во время выступления Рамы на форуме Global Dialogue в Берлине показали обращение Диэллы, которая, среди прочего, похвалила албанского премьер-министра как визионера.

Когда модератор сказал Раме, что "вы хорошо научили ее хвалить вас", Рама ответил: "Ну, она моя дочь и очень преданна своему отцу".

"Впервые Диэлла беременна и ждет 83 детей. Каждый из них будет для каждого члена нашего парламента, которые будут помогать тем, кто будет участвовать в парламентских заседаниях. Эти дети будут солнцем для своей матери", – добавил он.

Албания в сентябре стала первой страной, где работает министр, созданный на основе технологии искусственного интеллекта.

ШИ-министр Диэлла (в переводе с албанского – "солнечный свет") должна выполнять роль цифрового ассистента правительства "для уменьшения коррупции, кумовства и конфликтов интересов в процессе публичных закупок".

Напомним, в МИД Украины использовали виртуальную консульскую представительницу "Викторию ИИ" для комментариев по некоторым вопросам.