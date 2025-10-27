Президент Латвии рассказал о своих действиях, если Сейм проголосует за выход из Стамбульской конвенции

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс рассказал, как он будет действовать, если Сейм страны проголосует за выход из Стамбульской конвенции.

Заявление латвийского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

В случае если Сейм одобрит выход из Стамбульской конвенции, Ринкевичсу придется решать: одобрять или не одобрять закон.

Президент Латвии убежден, что ситуация вокруг Стамбульской конвенции связана с тем, что страна вошла в режим предвыборной кампании.

"Это просто предвыборная кампания, и президент в кампании не участвует", – сказал он.

В то же время он отметил, что если проект закона о выходе из Стамбульской конвенции окажется у него на столе, у него будет три варианта действий.

Ринкевичс не охарактеризовал каждый из вариантов подробно.

Из слов Ринкевичса следует, что он имеет право вернуть закон на повторное рассмотрение в Сейм.

Кроме того, президент добавил, что он имеет право по собственной инициативе или по требованию не менее трети депутатов Сейма (34 из 100) приостановить провозглашение закона на два месяца.

Также он предположил, что этот вопрос может быть вынесен на референдум.

На вопрос, готов ли он идти по пути созыва референдума, Ринкевичс не ответил прямо, сказав только, что у него есть "три инструмента действий" и решение он будет принимать, когда закон окажется на его столе.

Дебаты о выходе Латвии из Стамбульской конвенции продолжаются с сентября, когда соответствующее решение поддержала одна из партий коалиции – Союз зеленых и крестьян, вопреки позиции остальных правительственных политических сил.

Эта же партия в 2023 году поддержала ратификацию документа, что тогда было одним из обязательств коалиции.

Латвия ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульскую конвенцию) в 2024 году вместе с другими 37 европейскими странами. Европейский Союз стал участником этой конвенции в 2023 году.

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями является первым международным документом, который дает юридическое определение насилию в отношении женщин и устанавливает всеобъемлющую систему правовых и политических мер для предотвращения такого насилия, поддержки жертв и наказания обидчиков.

В ПАСЕ уже выразили обеспокоенность намерениями Латвии выйти из Стамбульской конвенции.