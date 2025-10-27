Разрушенный во время налета БпЛА дом в Польше еще ждет восстановления из-за бюрократии

В Польше вероятно будут обсуждать обновление процедур помощи владельцам отдельных домов в случае их повреждения в результате обстоятельств непреодолимой силы – после ситуации с восстановлением дома фермера в Вырыках, который получил большие повреждения во время налета российских БПЛА.

Об этом говорится в публикации RMF24, пишет "Европейская правда".

С ночи беспрецедентного вторжения российских БПЛА в Польшу прошло почти 2 месяца, но поврежденный дом семьи Весоловских в селе Вырыки под Люблином до сих пор даже не начинали ремонтировать – из-за бюрократических препятствий.

Сразу после инцидента семье предоставили временное жилье и обещали восстановление за государственный счет.

В Минобороны на запрос журналистов сказали, что уполномоченные лица постоянно на связи с пострадавшими и "все будет отстроено, как обещали", однако у владельца пока сложилось впечатление, что "ничего не происходит" и он остался один на один с проблемой и вынужден будет жить во временном жилье минимум год.

Местный мэр Бернард Блащук говорит, что его в желании помочь пострадавшей семье ограничивают законодательные рамки по расходованию средств местного бюджета, и проблема в том, что "обычное законодательство нужно применять к необычной ситуации".

Мэрия уже организовала оценку повреждений, формирование сметы ремонта, получение разрешений, и нашла подрядчика, который мог бы заняться восстановлением. Однако все эти оценки еще должны пройти утверждение на уровне воеводства и профильного министерства, прежде чем можно будет начать что-то делать.

"Бюрократия и необходимость действовать в рамках предусмотренных финансовых процедур означает, что все это нельзя сделать немедленно... Из этого нужно сделать выводы", – говорит мэр.

По его словам, случай с домом в Выриках доказывает, что на подобные случаи нужно иметь отдельные процедуры. В рамках действующего законодательства помощь гораздо проще организовать, если речь идет о последствиях стихийного бедствия, когда пострадали много домов, чем в таком индивидуальном случае.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш со своей стороны сказал, что обязательно рассмотрит рекомендации и пожелания от мэра Вырыков относительно изменений в процедуры. "Мы будем это реализовывать, я полностью открыт к этому", – отметил он.

Напомним, по информации СМИ, дом в Выриках разрушил не БпЛА, а неисправная ракета с истребителя. После скандала, вызванного этой публикацией, министр обороны Польши подчеркнул, что ответственность за все негативные последствия появления БпЛА над страной несет Россия.

Это единственный случай разрушений в результате первого массового вторжения российских БПЛА в Польшу 10 сентября, которых было всего около двух десятков. Обломки нашли в разных районах страны, некоторые беспилотники залетели почти на 300 км от восточной границы.

С 13 сентября в Польше развернули новую миссию НАТО "Восточный страж" в ответ на этот инцидент.

Читайте также Испытания для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов