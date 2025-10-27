Трамп говорит, что "с удовольствием" встретился бы с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что "с удовольствием" встретился бы с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время своего турне по странам Азии.

Об этом американский президент сказал в беседе с журналистами на борту Air Force One в понедельник, его слова приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

Как отметил американский президент, он готов к встрече с Ким Чен Ыном, если этого же захочет лидер КНДР.

"Я не упоминал об этом, я ничего не говорил, но я с удовольствием встретился бы с ним, если он захочет. Я прекрасно ладил с Ким Чен Ыном, он мне нравился, я ему нравился, если он захочет встретиться, я буду в Южной Корее", – сказал Трамп.

Трамп посетит Южную Корею в конце этой недели, где примет участие в саммите глав компаний Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

На вопрос, будет ли он рассматривать возможность продления своей поездки, чтобы облегчить возможную встречу с Кимом, Трамп ответил, что он открыт для этого.

"Я не думал об этом, но думаю, что ответ будет "да", я бы это сделал, конечно. Это наша последняя остановка, так что это довольно легко сделать", – отметил он.

Президента также спросили, что США могут предложить Северной Корее в качестве стимула для проведения такой встречи, на что он ответил. "Ну, у нас есть санкции, это довольно серьезный шаг для начала. У меня просто хорошие отношения с ним (Ким Чен Ыном. – Ред.), я был бы рад его увидеть".

Напомним, после своей инаугурации Трамп говорил, что планирует возобновить сотрудничество с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Во время первого президентского срока Дональд Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.

Их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и говорил, что ядерной угрозы со стороны КНДР "больше не существует".

Сейчас Пхеньян, как известно, активно поставляет России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.