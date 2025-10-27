Во Франции из-за поджога на железной дороге на юге отменяются и задерживаются поезда

Во Франции из-за поджога на железной дороге в южной части страны отменяются и задерживаются многие поезда.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Оператор SNCF объявил, что кто-то совершил поджог сигнальных кабелей, в результате чего с 6 утра серьезно затруднено движение на участке между Лионом и Авиньоном.

Многие поезда в юго-восточной части страны отменили, как и ряд утренних экспрессов из Парижа, которые должны были следовать южнее Лиона.

В дальнейшем ожидаются значительные опоздания скоростных поездов – их придется пустить обычными путями, не адаптированными к большим скоростям, что сделает поездки на 2,5 часа длиннее. Кроме того, один из путей заблокирован неисправным поездом.

Поезда с юго-востока страны в направлении Лиона, Парижа, Страсбурга могут опаздывать на 3 часа.

Специалисты еще оценивают масштабы повреждений, проблемы могут продлиться до вторника.

Как известно, серия подобных случаев в день открытия Олимпиады 2024 года, которую принимала Франция, испортила планы десяткам тысяч пассажиров.

Напомним, в Нидерландах предупредили о неготовности железной дороги к возможным актам диверсии.