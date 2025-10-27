Трамп говорит, что не будет выдвигаться на должность вице-президента, чтобы остаться при власти

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время президентской кампании 2028 года не будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-президента, чтобы остаться при власти.

Об этом он сказал в общении с журналистами на борту Air Force One, его цитирует AFP, сообщает "Европейская правда".

Агентство отмечает, что Конституция США ограничивает количество сроков президента двумя, и Трамп начал свой второй срок в январе.

Однако некоторые его сторонники предположили, что Трамп мог бы обойти эту норму, став вице-президентом, а затем вернувшись на президентский пост.

На вопрос, будет ли он баллотироваться на пост вице-президента в ноябре 2028 года, Трамп ответил, что "ему будет разрешено это сделать".

"Я бы этого не сделал... Я считаю, что это слишком мило. Это было бы неправильно", – сказал он.

Трамп часто упоминает, что его сторонники призывают его продолжить правление после окончания текущего срока, несмотря на конституционные ограничения.

Республиканец Энди Оглс ранее предложил изменить формулировку 22-й поправки так, чтобы она запрещала переизбрание на более чем два последовательных срока и более чем на три срока в целом.

По данным февральского опроса, более половины американцев предполагают, что Дональд Трамп будет претендовать на третий президентский срок.

В то же время летом Трамп говорил, что хотел бы баллотироваться на третий президентский срок, но вряд ли это сделает.

Читайте подробно на эту тему: Неизбывный Трамп: решится ли президент США идти на третий срок.