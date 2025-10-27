В Польше говорят, что Зеленский сам должен ехать в Варшаву на встречу с Навроцким

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен ехать в Варшаву, если он хочет встречи со своим польским коллегой Каролем Навроцким.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Пшидач заявил в эфире телеканала TVN24.

Пшидач комментировал возможность визита президента Навроцкого в Киев.

Польское издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в МИД Украины писало, что, несмотря на четкие сигналы со стороны Украины, Навроцкий не намерен посещать Киев для встречи с Зеленским.

С момента вступления Навроцкого в должность в августе лидеры не проводили официальных встреч, а лишь общались по телефону.

"Если президент Зеленский хочет увидеть Кароля Навроцкого, ничто не мешает ему сесть на поезд и приехать в Варшаву на встречу", – сказал Пшидач.

На вопрос, не Навроцкий ли должен первым посетить президента Украины, учитывая больший политический опыт Зеленского, Пшидач ответил: "В дипломатии таких правил нет. То есть это часто бывает, но не всегда".

У него также спросили, есть ли шанс, что Навроцкий все же посетит Киев, на что Пшидач ответил: "Не знаю, посмотрим, как будет развиваться польско-украинский диалог, все также будет зависеть от конкретных результатов исторического и экономического диалога".

"Мы будем планировать эти мероприятия на будущее, но также в зависимости от прогресса в вопросах, которые важны для президента", – сказал он.

Последний контакт между Зеленским и Навроцким состоялся в августе, когда польский президент направил украинскому коллеге поздравления ко Дню независимости.

Сообщалось об их планах встретиться в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, но публично о такой встрече информации не было.

В конце сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказывал, что Навроцкий в ближайшее время может осуществить визит в Киев.