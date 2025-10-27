Германия потеряла 400 тысяч животных в результате птичьего гриппа

Германия в результате птичьего гриппа потеряла около 400 тысяч животных, убытки оценивают в миллионы евро.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

По данным института Фридриха Леффлера (FLI), более 30 коммерческих птицеводов по всей Германии были вынуждены уничтожить своих животных в результате быстрого распространения птичьего гриппа.

Пресс-секретарь института заявила, что общий ущерб для пострадавших хозяйств достигает миллионов. С целью максимального сдерживания дальнейшего распространения болезни животных, по предварительным данным, было забито и утилизировано около 400 тысяч кур, уток, гусей и индюков.

"Мы уже имели подобные цифры в 2021 году, который был худшим годом для птичьего гриппа на сегодняшний день. Невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация, но FLI ожидает дальнейшего роста количества вспышек и случаев заболевания. Мы все еще наблюдаем очень динамичное развитие событий", – сказала президент института.

Наибольшие потери были в Мекленбурге-Передней Померании и Бранденбурге. Например, на двух фермах в Западной Померании пришлось забить почти 150 тысяч кур-несушек.

Район Меркиш-Одерланд в Бранденбурге объявил, что из-за птичьего гриппа там будет забито еще 130 тысяч животных. По данным округа, это означает потерю около 500 тысяч евро только для одной из пораженных ферм.

В Нижней Саксонии, Баварии, Тюрингии, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге также были уничтожены тысячи сельскохозяйственных животных в качестве меры предосторожности.

Птичий грипп – это инфекционное заболевание, которое часто является смертельным для птиц и домашней птицы, хотя оно не считается опасным для людей.

В середине октября в Нидерландах из-за эпидемии птичьего гриппа установили общенациональный запрет для ферм выпускать птицу из помещений.

В Дании в октябре объявили, что из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 150 тысяч кур.