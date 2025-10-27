Литва виділить 1 млн євро на боротьбу з метеозондами з Білорусі

Міністерство економіки та інновацій оголосило про виділення коштів на програму, учасники якої повинні знайти рішення для боротьби з контрабандою, що надходить до Литви з Блорусі за допомогою повітряних куль.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Заступник міністра економіки та інновацій Пауліус Петраускас оголосив про виділення 1 млн євро на розробку системи протиповітряної оборони для боротьби із метеозондами.

"Ми запустимо програму протягом 24 годин після цієї пресконференції. Ми запросимо підприємства та наукові установи подавати заявки. В Агентстві інновацій буде відкрито єдине вікно, де буде доступна вся інформація", – сказав він.

За його словами, програма складатиметься з трьох частин. Перший етап полягатиме у відборі ідей.

"Ми відберемо найкращі ідеї для вирішення проблем протиповітряної оборони. Ідеї відбиратиме комісія з представників Міністерства внутрішніх справ, Міністерства національної оборони та Міністерства економіки та інновацій", – зазначив заступник міністра.

Також він висловив сподівання на те, що протягом трьох місяців Литва отримає швидкі рішення, які може застосувати для вирішення проблем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, аеропорт Вільнюса і кордони з Білоруссю вже третю ніч поспіль закривали через приліт з Білорусі десятків метеокуль з контрабандними цигарками, а загалом за попередній тиждень так сталося вже чотири рази.

27 жовтня прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що на тлі інцидентів з метеокулями уряд вже підготував рішення про закриття кордону з Білоруссю на невизначений термін.

Також Ругінене заявила, що відтепер литовські прикордонники почнуть збивати контрабандні метеозонди з Білорусі, та оголосила комплекс інших заходів у відповідь на цей гібридний вплив.