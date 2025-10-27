Литва выделит 1 млн евро на борьбу с метеозондами из Беларуси

Министерство экономики и инноваций объявило о выделении средств на программу, участники которой должны найти решение для борьбы с контрабандой, поступающей в Литву из Беларуси с помощью воздушных шаров.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Заместитель министра экономики и инноваций Паулиус Петраускас объявил о выделении 1 млн евро на разработку системы противовоздушной обороны для борьбы с метеозондами.

"Мы запустим программу в течение 24 часов после этой пресс-конференции. Мы пригласим предприятия и научные учреждения подавать заявки. В Агентстве инноваций будет открыто единое окно, где будет доступна вся информация", – сказал он.

По его словам, программа будет состоять из трех частей. Первый этап будет заключаться в отборе идей.

"Мы отберем лучшие идеи для решения проблем противовоздушной обороны. Идеи будет отбирать комиссия из представителей Министерства внутренних дел, Министерства национальной обороны и Министерства экономики и инноваций", – отметил заместитель министра.

Также он выразил надежду на то, что в течение трех месяцев Литва получит быстрые решения, которые может применить для решения проблем противовоздушной обороны.

Напомним, аэропорт Вильнюса и границы с Беларусью уже третью ночь подряд закрывали из-за прилета из Беларуси десятков метеокулей с контрабандными сигаретами, а в целом за предыдущую неделю так произошло уже четыре раза.

27 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что на фоне инцидентов с метеокулями правительство уже подготовило решение о закрытии границы с Беларусью на неопределенный срок.

Также Ругинене заявила, что отныне литовские пограничники начнут сбивать контрабандные метеозонды из Беларуси, и объявила комплекс других мер в ответ на это гибридное воздействие.