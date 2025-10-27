Премʼєр Іспанії втрачає більшість у парламенті через вихід каталонських сепаратистів

Керівництво каталонської сепаратистської партії Junts у понеділок вирішило припинити співпрацю із соціалістами премʼєр-міністра Іспанії Педро Санчеса у парламенті, позбавляючи його уряд більшості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El País.

Виконавчий комітет Junts підтримав пропозицію лідера партії Карлеса Пучдемона про розрив угоди про співпрацю із Соціалістичною робітничою партією Санчеса через "невиконання зобовʼязань".

Пучдемон закинув премʼєру Іспанії недостатньо широку амністію учасників референдуму про незалежність Каталонії 2017 року, відмову передати каталонській владі повноваження щодо міграції, а також неспроможність закріпити офіційний статус каталанської на рівні ЄС.

Формально рішення ще має схвалити зʼїзд Junts, який може відбутись 29 або 30 жовтня. Очікується, що він підтримає пропозицію Пучдемона. Сам він у найближчі години також має виступити із заявою.

Сім депутатів Junts забезпечували незначну більшість іспанським соціалістам у парламенті відповідно до угоди про співпрацю, яка не передбачала їхнього входження до уряду.

Але в останні місяці вони вже кілька разів відхиляли ініціативи, які просуває уряд – наприклад, щодо скорочення робочого дня, тому незрозуміло, яким на практиці буде результат рішення Junts.