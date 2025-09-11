Парламент Іспанії не підтримав законопроєкт про скорочення робочого тижня на 2,5 години

Нижня палата парламенту Іспанії відклала законопроєкт, який передбачав скорочення робочого тижня на 2,5 години, завдавши чергового удару крихкій урядовій коаліції на чолі з соціалістами.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Reuters.

Під час голосування пізно ввечері в середу опозиційні депутати об’єдналися з регіональною каталонською партією Junts проти ключової ініціативи, яку просувала міністерка праці Йоланда Діас разом із провідними профспілками, й не допустили винесення законопроєкту на розгляд у сесійній залі.

Втім, Діас пообіцяла повторно внести ініціативу, яка знижує верхню межу робочого тижня з нинішніх 40 годин до 37,5 (тобто на пів години менше щодня), і назвала вето Junts "незбагненним".

Орієнтована на бізнес партія Junts, яка домагається незалежності Каталонії, але іноді підтримує уряд, цього разу приєдналася до консервативної Народної партії та ультраправої Vox, забезпечивши більшістю у 178 проти 170 голосів.

Противники законопроєкту заявили, що малі підприємства та фермери не зможуть витримати додаткові витрати, пов’язані з цією політикою, що призведе до втрати робочих місць і поставить під загрозу систему соцзабезпечення.

Ця поразка в парламенті відбулася на тлі того, що прем’єр-міністр Педро Санчес намагається заручитися підтримкою партій, щоб прийняти бюджет, який затримується вже понад два роки, водночас намагаючись дистанціюватися від корупційних скандалів, що переслідують його третю каденцію.

Корупційні скандали, включно зі звинуваченнями у тому, що ключові члени його найближчого оточення отримували хабарі в обмін на державні контракти, підірвали популярність Соціалістичної партії серед виборців.

За даними опитування 40DB для El País, підтримка соціалістів у вересні впала до 27,7% проти 32,3% два роки тому, тоді як рейтинг ультраправої партії Vox зріс із 10,9% до 17,4% за цей же період.

