Премьер Испании теряет большинство в парламенте из-за выхода каталонских сепаратистов

Руководство каталонской сепаратистской партии Junts в понедельник решило прекратить сотрудничество с социалистами премьер-министра Испании Педро Санчеса в парламенте, лишая его правительство большинства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El País.

Исполнительный комитет Junts поддержал предложение лидера партии Карлеса Пучдемона о разрыве соглашения о сотрудничестве с Социалистической рабочей партией Санчеса из-за "невыполнения обязательств".

Пучдемон упрекнул премьера Испании в недостаточно широкой амнистии участников референдума о независимости Каталонии 2017 года, отказе передать каталонским властям полномочия по миграции, а также неспособности закрепить официальный статус каталанского на уровне ЕС.

Формально решение еще должен одобрить съезд Junts, который может состояться 29 или 30 октября. Ожидается, что он поддержит предложение Пучдемона. Сам он в ближайшие часы также должен выступить с заявлением.

Семь депутатов Junts обеспечивали незначительное большинство испанским социалистам в парламенте в соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое не предусматривало их вхождения в правительство.

Но в последние месяцы они уже несколько раз отклоняли инициативы, которые продвигает правительство – например, по сокращению рабочего дня, поэтому непонятно, каким на практике будет результат решения Junts.