Орбан вважає, що Трамп зробив помилку новими санкціями проти РФ

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан вважає, що з позиції Угорщини санкції США проти великих російських нафтовидобувних компаній були помилкою.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю La Reppubblica.

Орбан сказав, що незабаром буде у Вашингтоні, щоб обговорити питання санкцій проти російської нафти з Дональдом Трампом.

"Ми розмірковуємо над тим, як побудувати стійку систему для економіки моєї країни, тому що Угорщина дуже залежить від російської нафти і газу. Без них ціни на енергоносії злетять до небес, що спричинить дефіцит наших запасів", – додав він.

На питання, чи не пішов Трамп "занадто далеко, зробивши помилку", премʼєр Угорщини відповів: "З угорського погляду, так. Тому ми спробуємо знайти вихід, особливо для Угорщини".

Як відомо, президент США очікує повної відмови Європи від російської нафти і газу. Нещодавно він запровадив санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

Після цього Орбан заявив, що його уряд працює над тим, аби обійти санкції.

Після цього посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон очікує від Угорщини відмови від російської нафти і газу.