Орбан считает, что Трамп совершил ошибку новыми санкциями против РФ

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что с позиции Венгрии санкции США против крупных российских нефтедобывающих компаний были ошибкой.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью La Reppubblica.

Орбан сказал, что вскоре будет в Вашингтоне, чтобы обсудить вопрос санкций против российской нефти с Дональдом Трампом.

"Мы размышляем над тем, как построить устойчивую систему для экономики моей страны, потому что Венгрия очень зависит от российских нефти и газа. Без них цены на энергоносители взлетят до небес, что повлечет дефицит наших запасов", – добавил он.

На вопрос, не зашел ли Трамп "слишком далеко, совершив ошибку", премьер Венгрии ответил: "С венгерской точки зрения, да. Поэтому мы попытаемся найти выход, особенно для Венгрии".

Как известно, президент США ожидает полного отказа Европы от российской нефти и газа. Недавно он ввел санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

После этого Орбан заявил, что его правительство работает над тем, чтобы обойти санкции.

После этого посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон ожидает от Венгрии отказа от российской нефти и газа.