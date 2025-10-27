У Румунії закрили справу за нібито наїзд на ворота посольства Росії

Румунська прокуратура закрила справу проти стоматолога, якому інкримінували спробу вдертись на автомобілі на територію посольства Росії у Бухаресті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

За результатами розслідування прокурори встановили, що водій не вживав наркотиків або психоактивних речовин і мав право керувати автомобілем, навіть незважаючи на те, що його водійське посвідчення було призупинено.

Представники прокуратури зазначили, що водій не мав інших злочинів, які б йому інкримінували, що означає, що він зміг переконати слідчих, що не мав наміру врізатися в ворота посольства Росії.

Сам стоматолог через кілька днів після інциденту сказав, що не хотів силоміць проникнути на територію посольства Росії в Бухаресті, а лише розвернутись на автомобілі біля будівлі.

Але жандарм, який перебував на посту охорони зовні посольства, сприйняв цей жест як інцидент, що загрожує безпеці, і наказав йому зупинитися. Стоматолог злякався і вийшов з машини, після чого був затриманий правоохоронцями.

Нагадаємо, у січні 2025 року посольство РФ у Швеції поскаржилося на спробу українця протаранити ворота установи.

До речі, російське посольство у Швеції повідомляло про "напад" із дроном і неодноразові "акти вандалізму".