В Румынии закрыли дело за якобы наезд на ворота посольства России

Румынская прокуратура закрыла дело против стоматолога, которому инкриминировали попытку ворваться на автомобиле на территорию посольства России в Бухаресте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

По результатам расследования прокуроры установили, что водитель не употреблял наркотиков или психоактивных веществ и имел право управлять автомобилем, даже несмотря на то, что его водительское удостоверение было приостановлено.

Представители прокуратуры отметили, что водитель не совершал других преступлений, которые бы ему инкриминировали, что означает, что он смог убедить следователей, что не намеревался врезаться в ворота посольства России.

Сам стоматолог через несколько дней после инцидента сказал, что не хотел силой проникнуть на территорию посольства России в Бухаресте, а лишь развернуться на автомобиле возле здания.

Но жандарм, который находился на посту охраны снаружи посольства, воспринял этот жест как инцидент, угрожающий безопасности, и приказал ему остановиться. Стоматолог испугался и вышел из машины, после чего был задержан правоохранителями.

Напомним, в январе 2025 года посольство РФ в Швеции пожаловалось на попытку украинца протаранить их ворота.

Кстати, российское посольство в Швеции сообщало о "нападении" с дроном и неоднократных "актах вандализма".