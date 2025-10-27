Білорусь назвала рішення Литви закрити кордон провокацією

Після того, як Литва на невизначений термін закрила прикордонні пункти пропуску "Шальчінінкай" та "Медінінкай" через неодноразові польоти повітряних куль з контрабандою з Білорусі, Мінськ у понеділок назвав це рішення провокацією.

Із заявою виступив глава МЗС Білорусі Максим Риженков, його цитує БЕЛТА, повідомляє "Європейська правда".

Риженков назвав цей крок провокацією та заявив, що литовська влада повинна зосередитися на організованих литовських бандах, які використовують контрабанду для отримання прибутку.

"Це якісь провокації. Якщо комусь потрібно знайти привід, щоб своєю риторикою виправдати якісь дії (проти Білорусі, проти Росії, в кінцевому підсумку і проти своїх громадян), то і шукаються такі приводи", – сказав він.

Риженков заявив, що повітряні кулі з контрабандними сигаретами літають вже давно, але "найцікавіше, що нам ніяких нот не надсилалося". Варто зазначити, лише 22 жовтня Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що Вільнюс висловив офіційний протест Білорусі щодо порушення повітряного простору метеозондами.

Риженков заявив, що ціль цих "провокацій" – виправдання "антибілоруських, антиросійських підходів, за якими можуть бути і припинення транзиту в Калінінградську область, і подальші обмеження на проліт літаків".

Контрольно-пропускні пункти "Шальчінінкай" і "Медінінкай" були закриті через польоти метеорологічних аеростатів, які перевозять контрабандні сигарети з Білорусі в повітряний простір Литви.

Аеропорти Литви були закриті тричі протягом минулих вихідних через загрозу від повітряних куль, що спричинило скасування 112 рейсів і зачепило понад 16 500 пасажирів.

Закриття кордону Литви з Білоруссю не впливає на транзит до Калінінградської області, заявили у литовському МЗС.