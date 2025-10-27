Беларусь назвала решение Литвы закрыть границу провокацией

После того, как Литва на неопределенный срок закрыла пограничные пункты пропуска "Шальчининкай" и "Медининкай" из-за неоднократных полетов воздушных шаров сконтрабандой из Беларуси, Минск в понедельник назвал это решение провокацией.

С заявлением выступил глава МИД Беларуси Максим Рыженков, его цитирует БЕЛТА, сообщает "Европейская правда".

Рыженков назвал этот шаг провокацией и заявил, что литовские власти должны сосредоточиться на организованных литовских бандах, которые используют контрабанду для получения прибыли.

"Это какие-то провокации. Если кому-то нужно найти повод, чтобы своей риторикой оправдать какие-то действия (против Беларуси, против России, в конечном итоге и против своих граждан), то и ищутся такие поводы", – сказал он.

Рыженков заявил, что воздушные шары с контрабандными сигаретами летают уже давно, но "самое интересное, что нам никаких нот не присылалось". Стоит отметить, что только 22 октября Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что Вильнюс выразил официальный протест Беларуси в связи с нарушением воздушного пространства метеозондами.

Рыженков заявил, что цель этих "провокаций" – оправдание "антибелорусских, антироссийских подходов, по которым могут быть и прекращение транзита в Калининградскую область, и дальнейшие ограничения на пролет самолетов".

Контрольно-пропускные пункты "Шальчининкай" и "Медининкай" были закрыты из-за полетов метеорологических аэростатов, которые перевозят контрабандные сигареты из Беларуси в воздушное пространство Литвы.

Аэропорты Литвы были закрыты трижды в течение прошлых выходных из-за угрозы от воздушных шаров, что привело к отмене 112 рейсов и затронуло более 16 500 пассажиров.

Закрытие границы Литвы с Беларусью не влияет на транзит в Калининградскую область, заявили в литовском МИД.