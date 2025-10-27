Поліція Польщі шукає, хто зірвав прапор з почесного консульства України у Перемишлі

Польська поліція встановлює винних у знятті українського державного прапора з будівлі почесного консульства України в Перемишлі.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила речниця поліції в Перемишлі Кароліна Ковалик, пише "Європейська правда".

Речниця повідомила, що у понеділок поліція отримала повідомлення про те, що вночі, 26 жовтня, був знятий український прапор з будівлі почесного консульства України в Перемишлі і пошкоджений флагшток, на якому він був вивішений.

За її словами, наразі поліція проводить дії, спрямовані на встановлення та затримання винних.

Вона повідомила, що після завершення збору всіх доказів, що проводиться відповідно до статті про заподіяння шкоди майну, матеріали будуть передані до місцевої прокуратури.

У понеділок посол України у Польщі Василь Боднар повідомив, що невідомі особи зірвали український прапор при вході до почесного консульства України у Перемишлі.

Минулого тижня під час матчу "Шахтаря" з варшавською "Легією" у Кракові польські фанати розгорнули банер з написом "Ми пам’ятаємо Волинь"; посол назвав це провокацією.

У вересні в Польщі зрізали хрест з української церкви, після того затримали одного підозрюваного.

