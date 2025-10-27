Полиция Польши ищет, кто сорвал флаг с почетного консульства Украины в Перемышле

Польская полиция устанавливает виновных в снятии украинского государственного флага со здания почетного консульства Украины в Перемышле.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретарь полиции в Перемышле Каролина Ковалик, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь сообщила, что в понедельник полиция получила сообщение о том, что ночью, 26 октября, был снят украинский флаг со здания почетного консульства Украины в Перемышле и поврежден флагшток, на котором он был вывешен.

По ее словам, в настоящее время полиция проводит действия, направленные на установление и задержание виновных.

Она сообщила, что после завершения сбора всех доказательств, проводимого в соответствии со статьей о причинении ущерба имуществу, материалы будут переданы в местную прокуратуру.

В понедельник посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что неизвестные лица сорвали украинский флаг при входе в почетное консульство Украины в Перемышле.

На прошлой неделе во время матча "Шахтера" с варшавской „Легией" в Кракове польские фанаты развернули баннер с надписью "Мы помним Волынь"; посол назвал это провокацией.

В сентябре в Польше срезали крест с украинской церкви, после чего задержали одного подозреваемого.