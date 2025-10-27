У Єврокомісії залишили на розсуд Литви реакцію на навалу метеозондів з Білорусі

Європейська комісія знає про інциденти в Литві, пов'язані з метеорологічними зондами, що запускаються з Білорусі, але відмовляється спекулювати щодо того, як на них потрібно реагувати.

Як пише "Європейська правда", про це речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен сказала в коментарі LRT.

Представниця Єврокомісії сказала, що там знають про випадки потрапляння метеокуль із Білорусі до Литви.

"Ми знаємо про ці інциденти і про ці повітряні кулі, а також про те, що через них були закриті аеропорти, і, як завжди, закриття аеропортів і повітряного простору є компетенцією держав-членів", – сказала Ітконен.

Вона додала, що Єврокомісія підтримує зв'язок з Литвою та Агентством з безпеки авіації ЄС (EASA).

Також Ітконен сказала, що уточнить позицію Єврокомісії щодо закриття Литвою пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю та можливого припинення транзиту до Калінінградської області Росії.

Контрольно-пропускні пункти "Шальчінінкай" і "Медінінкай" були закриті через польоти метеорологічних аеростатів, які перевозять контрабандні сигарети з Білорусі в повітряний простір Литви.

Аеропорти Литви були закриті тричі протягом минулих вихідних через загрозу від повітряних куль, що спричинило скасування 112 рейсів і зачепило понад 16 500 пасажирів.

Закриття кордону Литви з Білоруссю не впливає на транзит до Калінінградської області, заявили у литовському МЗС.