В Еврокомиссии оставили на усмотрение Литвы реакцию на нашествие метеозондов из Беларуси

Европейская комиссия знает об инцидентах в Литве, связанных с метеорологическими зондами, запускаемыми из Беларуси, но отказывается спекулировать на тему того, как на них нужно реагировать.

Как пишет "Европейская правда", об этом пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен сказала в комментарии LRT.

Представительница Еврокомиссии сказала, что там знают о случаях попадания метеошаров из Беларуси в Литву.

"Мы знаем об этих инцидентах и об этих воздушных шарах, а также о том, что из-за них были закрыты аэропорты, и, как всегда, закрытие аэропортов и воздушного пространства является компетенцией государств-членов", – сказала Итконен.

Она добавила, что Еврокомиссия поддерживает связь с Литвой и Агентством по безопасности авиации ЕС (EASA).

Также Итконен сказала, что уточнит позицию Еврокомиссии относительно закрытия Литвой пунктов пропуска на границе с Беларусью и возможного прекращения транзита в Калининградскую область России.

Контрольно-пропускные пункты "Шальчининкай" и "Медининкай" были закрыты из-за полетов метеорологических аэростатов, которые перевозят контрабандные сигареты из Беларуси в воздушное пространство Литвы.

Аэропорты Литвы были закрыты трижды в течение прошлых выходных из-за угрозы от воздушных шаров, что привело к отмене 112 рейсов и затронуло более 16 500 пассажиров.

Закрытие границы Литвы с Беларусью не влияет на транзит в Калининградскую область, заявили в литовском МИД.