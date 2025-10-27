Лідер каталонських сепаратистів підтвердив відмову співпрацювати з урядом Іспанії

Лідер партії каталонських сепаратистів Junts Карлес Пучдемон у понеділок звинуватив соціалістів премʼєра Іспанії Педро Санчеса в розриві угоди між двома політичними силами і оголосив, що його партія перейде в опозицію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE.

Пучдемон, який переховується від судового процесу у звʼязку з організацією референдуму про незалежність Каталонії 2017 року, виступив на пресконференції у місті Перпіньян на півдні Франції.

Він звинуватив Соціалістичну робітничу партію Санчеса в ігноруванні "своєї парламентської слабкості" та попереджень від Junts.

"Ми не будемо допомагати цьому уряду чи будь-якому іншому, який не допомагає Каталонії", – сказав Пучдемон.

Раніше у понеділок керівництво Junts одноголосно вирішило розірвати угоду про співпрацю із соціалістами, оскільки вважає, що ті "не мають наміру" виконувати політичні домовленості.

Сім депутатів Junts з осені 2023 року забезпечували незначну більшість іспанським соціалістам у парламенті відповідно до угоди про співпрацю, яка не передбачала їхнього входження до уряду.

В обмін на це Санчес пообіцяв амністію учасникам референдуму про незалежність Каталонії, розширення автономії каталонської влади та закріпити офіційний статус каталанської на рівні ЄС, чого він так і не зміг досягти.

Формально рішення ще має схвалити зʼїзд Junts, який може відбутись 29 або 30 жовтня. Очікується, що він підтримає пропозицію Пучдемона.