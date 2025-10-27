Лидер каталонских сепаратистов подтвердил отказ сотрудничать с правительством Испании

Лидер партии каталонских сепаратистов Junts Карлес Пучдемон в понедельник обвинил социалистов премьера Испании Педро Санчеса в разрыве соглашения между двумя политическими силами и объявил, что его партия перейдет в оппозицию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.

Пучдемон, который скрывается от судебного процесса в связи с организацией референдума о независимости Каталонии в 2017 году, выступил на пресс-конференции в городе Перпиньян на юге Франции.

Он обвинил Социалистическую рабочую партию Санчеса в игнорировании "своей парламентской слабости" и предупреждений от Junts.

"Мы не будем помогать этому правительству или любому другому, которое не помогает Каталонии", – сказал Пучдемон.

Ранее в понедельник руководство Junts единогласно решило расторгнуть соглашение о сотрудничестве с социалистами, поскольку считает, что те "не намерены" выполнять политические договоренности.

Семь депутатов Junts с осени 2023 года обеспечивали незначительное большинство испанским социалистам в парламенте в соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое не предусматривало их вхождения в правительство.

В обмен на это Санчес пообещал амнистию участникам референдума о независимости Каталонии, расширение автономии каталонской власти и закрепление официального статуса каталанского языка на уровне ЕС, чего он так и не смог достичь.

Формально решение еще должно одобрить съезд Junts, который может состояться 29 или 30 октября. Ожидается, что он поддержит предложение Пучдемона.