В Турции произошло сильное землетрясение, есть разрушения

Сильное землетрясение потрясло западную часть Турции поздно вечером в понедельник, в результате чего обрушились по меньшей мере три здания, которые были повреждены в результате предыдущего землетрясения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По данным Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и катастрофами (AFAD), эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 находился в городе Синдирги в провинции Балыкесир.

Землетрясение произошло в 22:48 по местному времени на глубине 5,99 километра.

Землетрясение, за которым последовало несколько афтершоков, ощущалось в Стамбуле и соседних провинциях Бурса, Маниса и Измир.

По словам министра внутренних дел Али Ерликая, в Синдирги обрушились по меньшей мере три незанятых здания и двухэтажный магазин. Эти сооружения уже были повреждены во время предыдущего землетрясения.

Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу рассказал, что в общей сложности 22 человека получили травмы. Информации о погибших нет.

Местные СМИ сообщали, что многие люди решили остаться на улице, боясь вернуться в свои дома. Мечети, школы и спортивные залы были готовы приютить людей, которые не хотели возвращаться домой.

В августе Синдирги также пострадал от землетрясения магнитудой 6,1, в результате которого один человек погиб и десятки других получили травмы. С тех пор регион подвергался небольшим подземным толчкам.

14 июля недалеко от юго-восточного побережья Иберийского полуострова произошло землетрясение магнитудой 5,4, которое было ощутимо на суше и напугало жителей нескольких испанских провинций.

30 июня вблизи итальянского Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,6, его называют самым сильным для местности за последние 40 лет.