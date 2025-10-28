Укр Рус Eng

В Турции произошло сильное землетрясение, есть разрушения

Новости — Вторник, 28 октября 2025, 07:25 — Ирина Кутелева

Сильное землетрясение потрясло западную часть Турции поздно вечером в понедельник, в результате чего обрушились по меньшей мере три здания, которые были повреждены в результате предыдущего землетрясения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По данным Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и катастрофами (AFAD), эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 находился в городе Синдирги в провинции Балыкесир.

Землетрясение произошло в 22:48 по местному времени на глубине 5,99 километра.

Землетрясение, за которым последовало несколько афтершоков, ощущалось в Стамбуле и соседних провинциях Бурса, Маниса и Измир.

По словам министра внутренних дел Али Ерликая, в Синдирги обрушились по меньшей мере три незанятых здания и двухэтажный магазин. Эти сооружения уже были повреждены во время предыдущего землетрясения.

Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу рассказал, что в общей сложности 22 человека получили травмы. Информации о погибших нет.

Местные СМИ сообщали, что многие люди решили остаться на улице, боясь вернуться в свои дома. Мечети, школы и спортивные залы были готовы приютить людей, которые не хотели возвращаться домой.

В августе Синдирги также пострадал от землетрясения магнитудой 6,1, в результате которого один человек погиб и десятки других получили травмы. С тех пор регион подвергался небольшим подземным толчкам.

14 июля недалеко от юго-восточного побережья Иберийского полуострова произошло землетрясение магнитудой 5,4, которое было ощутимо на суше и напугало жителей нескольких испанских провинций.

30 июня вблизи итальянского Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,6, его называют самым сильным для местности за последние 40 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция
Реклама: