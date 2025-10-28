В правительстве Испании надеются, что разрыв с каталонскими сепаратистами не окончательный

В испанском правительстве сдержанно отреагировали на заявление лидера партии каталонских сепаратистов Junts Карлеса Пучдемона о переходе в оппозицию, выразив надежду, что этот разрыв не станет окончательным.

Об этом говорится в публикации El Pais, сообщает "Европейская правда".

Источники издания в правительстве отмечают: важно не то, что сказал Пучдемон, а то, чего он не говорил.

В частности, как отметили собеседники, лидер каталонских сепаратистов не призывал ни к объявлению вотума недоверия правительству Педро Санчеса, ни к проведению досрочных выборов.

По словам одного из источников, наиболее важным является то, что Пучдемон не выдвинул никаких непреодолимых условий.

Поэтому правительство интерпретирует эти заявления как сигнал к пробуждению, как требование ускорить решение нерешенных вопросов, как приглашение к дальнейшим переговорам, а также как ответ на внутреннюю критику, которая подрывает поддержку Пучдемона.

"На самом деле мы продолжаем действовать так же, как и раньше, нам приходится бороться за каждый голос, с приближением конца законодательной сессии будет все сложнее, и бюджета не будет. Другими словами, все как было раньше", – сказал собеседник.

Теперь ключевым моментом будет то, какие практические последствия будет иметь это решение. Правительство будет стремиться свести их к минимуму и выражает уверенность, что, как и прежде, будут возможны, но сложные переговоры с каталонцами.

Премьер Санчес полон решимости продолжать работу и не рассматривает возможность проведения выборов в 2026 году, пишет издание.

Кроме того, глава правительства распорядился не нагнетать ситуацию и реагировать на заявления Пучдемона максимально сдержанно.

Поэтому реакция правительства и Социалистической партии после выступления лидера Junts была крайне осторожной, как уже подчеркнул Санчес, призывая "не глотать приманку и продолжать протягивать руку, вести диалог и проявлять готовность к диалогу".

"Мы спокойны, это правительство, которое выполняет свои обязательства и уважает другие политические формирования в своих процессах", – сказала Ана Редондо, министр по вопросам равенства.

Напомним, Пучдемон в понедельник обвинил социалистов премьера Испании Педро Санчеса в разрыве соглашения между двумя политическими силами и объявил, что его партия перейдет в оппозицию.

Семь депутатов Junts с осени 2023 года обеспечивали незначительное большинство испанским социалистам в парламенте в соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое не предусматривало их вхождение в правительство.

В обмен на это Санчес пообещал амнистию участникам референдума о независимости Каталонии, расширение автономии каталонских властей и закрепление официального статуса каталанского языка на уровне ЕС, чего он так и не смог достичь.

Формально решение еще должно одобрить съезд Junts, который может состояться 29 или 30 октября. Ожидается, что он поддержит предложение Пучдемона.