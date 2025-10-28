Польського депутата від "Конфедерації" затримали і оштрафували в магазині IKEA

У Польщі депутат ультраправої партії "Конфедерація" Конрад Беркович був затриманий у понеділок у магазині IKEA в Кракові – він не заплатив за товари, які намагався винести з торговельного залу.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

Протягом дня охорона магазину за лінією кас самообслуговування затримала чоловіка, який мав при собі непроскановані товари. Йшлося про кухонні дрібниці загальною вартістю 400 злотих. На місце викликали поліцію.

Правоохоронці встановили особу чоловіка, після чого вирішили накласти на нього штраф у розмірі 500 злотих, оскільки крадіжка товарів вартістю менше ніж 800 злотих у Польщі вважається лише адміністративним правопорушенням.

Товари повернули магазину, а Конрада Берковича після сплати штрафу відпустили. Він не повідомив поліції, що є депутатом Сейму.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск уже прокоментував інцидент: "Один із лідерів "Конфедерації" Беркович спійманий на спробі крадіжки в IKEA. Невелика сума порівняно з PiS, але ж із чогось треба починати", – іронічно зазначив глава уряду.

Один із лідерів "Конфедерації" Славомір Менцен став на захист свого колеги. Він сказав, що Беркович робив великі покупки в IKEA і розраховувався на касі самообслуговування, перебуваючи у навушниках.

"Частина товарів не просканувалася, чого він не почув через навушники. Він одразу заплатив штраф і не прикривався депутатською недоторканністю", – заявив лідер "Конфедерації".

Він додав, що перетворювати цю очевидну помилку на спробу крадіжки – "це дурість", а те, що його атакують політики, які самі замішані у махінаціях на мільйони, – "це просто ганебно".

Сам Беркович увечері підтвердив на платформі X версію про те, що був у навушниках і забув відсканувати частину товарів.

"Є різниця між тим, коли, маючи багато покупок і перебуваючи у навушниках, випадково не проскануєш щось у магазині меблів, і тим, коли обкрадаєш заощадження поляків у справі Amber Gold. Ти, цинічний брехун, – остання людина, яка може когось звинувачувати у "злодійстві", – написав депутат, звертаючись до Дональда Туска.

Нагадаємо, торік у грудні Беркович вийшов на трибуну Сейму в шапці святого Миколая та оголосив, що дарує Туску баварські шкіряні штани.

