Польского депутата от "Конфедерации" задержали и оштрафовали в магазине Ikea

В Польше депутат ультраправой партии "Конфедерация" Конрад Беркович был задержан в понедельник в магазине Ikea в Кракове – он не заплатил за товары, которые пытался вынести из торгового зала.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

В течение дня охрана магазина за линией касс самообслуживания задержала мужчину, который имел при себе непросканированные товары. Речь шла о кухонных мелочах общей стоимостью 400 злотых. На место вызвали полицию.

Правоохранители установили личность мужчины, после чего решили наложить на него штраф в размере 500 злотых, поскольку кража товаров стоимостью менее 800 злотых в Польше считается лишь административным правонарушением.

Товары вернули магазину, а Конрада Берковича после уплаты штрафа отпустили. Он не сообщил полиции, что является депутатом Сейма.

Премьер-министр Польши Дональд Туск уже прокомментировал инцидент: "Один из лидеров „Конфедерации" Беркович пойман на попытке кражи в Ikea. Небольшая сумма по сравнению с PiS, но с чего-то надо начинать", – иронично отметил глава правительства.

Один из лидеров "Кофедерации" Славомир Менцен встал на защиту своего коллеги. Он сказал, что Беркович делал крупные покупки в Ikea и рассчитывался на кассе самообслуживания, находясь в наушниках.

"Часть товаров не просканировалась, чего он не услышал из-за наушников. Он сразу заплатил штраф и не прикрывался депутатской неприкосновенностью", – заявил лидер "Конфедерации".

Он добавил, что превращать эту очевидную ошибку в попытку кражи – "это глупость", а то, что его атакуют политики, которые сами замешаны в махинациях на миллионы, – "это просто позорно".

Сам Беркович вечером подтвердил на платформе X версию о том, что был в наушниках и забыл отсканировать часть товаров.

"Есть разница между тем, когда, имея много покупок и находясь в наушниках, случайно не просканируешь что-то в мебельном магазине, и тем, когда обворовываешь сбережения поляков в деле Amber Gold. Ты, циничный лжец, – последний человек, который может кого-то обвинять в "воровстве", – написал депутат, обращаясь к Дональду Туску.

Напомним, в декабре прошлого года Беркович вышел на трибуну Сейма в шапке святого Николая и объявил, что дарит Туску баварские кожаные штаны.

