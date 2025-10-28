Більшість жінок у Німеччині не почуваються безпечно у громадських місцях

Більшість жінок у Німеччині заявили, що почуваються некомфортно в громадських місцях.

Це показало опитування інституту громадської думки Civey, проведене на замовлення медіагрупи Funke, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Жителів запитували про їхнє відчуття безпеки у різних місцях – на вулицях, у громадському транспорті, парках і на вокзалах. Опитування було проведене в контексті висловлювання про "міський ландшафт" канцлера Фрідріха Мерца.

За даними Civey, 55% опитаних жінок зазначили, що не почуваються в безпеці ні в одному із запропонованих громадських місць.

Найгірше сприймаються клуби та вокзали – лише 14% жінок сказали, що відчувають себе там у безпеці.

Серед усіх учасників опитування, включно з чоловіками, майже половина (49%) відповіли, що не почуваються безпечно в жодному з названих громадських місць.

За інформацією Civey, репрезентативне онлайн-опитування проводили з 23 по 27 жовтня серед 5000 осіб віком від 18 років.

Канцлер Фрідріх Мерц нещодавно спровокував дискусію про громадську безпеку та міграцію. Спершу він заявив, що уряд виправляє попередні помилки у міграційній політиці й досягає певного прогресу,

"Але, звісно, у міському ландшафті ми й досі маємо цю проблему, і тому федеральний міністр внутрішніх справ зараз активно працює над тим, щоб у великому масштабі здійснювати повернення (депортації)", – сказав Мерц.

Минулої середи він уточнив, що проблеми нібито створюють ті мігранти, які не мають постійного дозволу на проживання, не працюють і не дотримуються правил, чинних у Німеччині.

Висловлювання Мерца багато хто сприйняв як нечіткі, а дехто – навіть як расистські. Уже кілька днів у багатьох німецьких містах тривають протести проти його заяви про "міський ландшафт".

Проте більшість німців згодні з заявами Мерца про мігрантів, які називали расистськими.