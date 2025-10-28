Большинство женщин в Германии не чувствуют себя в безопасности в общественных местах

Большинство женщин в Германии заявили, что чувствуют себя некомфортно в общественных местах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института общественного мнения Civey, проведенного по заказу медиагруппы Funke, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Жителей спрашивали об их чувстве безопасности в разных местах – на улицах, в общественном транспорте, парках и на вокзалах. Опрос был проведен в контексте высказывания о "городском ландшафте" канцлера Фридриха Мерца.

По данным Civey, 55% опрошенных женщин отметили, что не чувствуют себя в безопасности ни в одном из предложенных общественных мест.

Хуже всего воспринимаются клубы и вокзалы – только 14% женщин сказали, что чувствуют себя там в безопасности.

Среди всех участников опроса, включая мужчин, почти половина (49%) ответили, что не чувствуют себя в безопасности ни в одном из названных общественных мест.

По информации Civey, репрезентативный онлайн-опрос проводился с 23 по 27 октября среди 5000 человек в возрасте от 18 лет.

Канцлер Фридрих Мерц недавно спровоцировал дискуссию об общественной безопасности и миграции. Сначала он заявил, что правительство исправляет предыдущие ошибки в миграционной политике и достигает определенного прогресса,

"Но, конечно, в городском ландшафте у нас до сих пор есть эта проблема, и поэтому федеральный министр внутренних дел сейчас активно работает над тем, чтобы в большом масштабе осуществлять возвращение (депортации)", – сказал Мерц.

В прошлую среду он уточнил, что проблемы якобы создают те мигранты, которые не имеют постоянного вида на жительство, не работают и не соблюдают правила, действующие в Германии.

Высказывания Мерца многие восприняли как нечеткие, а некоторые – даже как расистские. Уже несколько дней во многих немецких городах продолжаются протесты против его заявления о "городском ландшафте".

Однако большинство немцев согласны с заявлениями Мерца о мигрантах, которые называли расистскими.